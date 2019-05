Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Uong Chu Luu.

Hanoi (VNA) - Poursuivant les activités dans le cadre de sa visite officielle à Cuba, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Uong Chu Luu, a rencontré la vice-présidente du Conseil d'État et l’auditrice de l'État, Gladys Bejerano Portela et vice-présidente du Conseil des ministres et chef du Comité de déploiement des préconisations de mise à jour du modèle socio-économique, Marino Murillo.La vice-présidente du Conseil d'État, Gladys Bejerano, a présenté le fonctionnement de l'Agence d'audit et d'inspection de l'État cubain, qui n'avait que 10 ans, pour jouer un rôle important dans la supervision et la réglementation des activités du gouvernement cubain et des agences de l’État, en particulier des entreprises de l’État.Mme Gladys Bejerano a également résumé le fonctionnement de l'appareil de gestion et de suivi administratif et économique de Cuba dans le cadre de la mise en œuvre du processus de mise à jour du modèle socio-économique dans le but de préserver les idéaux et des réalisations de la Révolution, en créant des conditions adaptées aux besoins de développement de la nouvelle période historique.Lors de la rencontre avec la délégation de l'AN vietnamienne, le vice-président du Conseil des ministres de Cuba, Marino Murillo, a présenté les points essentiels des directives visant à actualiser le modèle socio-économique cubain, ainsi que le contenu de la nouvelle constitution liées à cette stratégie de développement à long terme.Marino Murillo a apprécié l'échange et l'expérience du Vietnam sur le plan théorique et pratique en matière d'orientation stratégique et de formulation de la politique macroéconomique de Cuba.Au cours des rencontres, le vice-président de l'AN, Uong Chu Luu, a félicité Cuba pour l'adoption de la nouvelle constitution, créant ainsi un cadre juridique solide pour le développement à long terme et exprimant la confiance que sous la direction du Parti communiste de Cuba et l'orientation idéologique du dirigeant révolutionnaire historique Fidel Castro, le peuple cubain mettra en œuvre avec succès le processus de mise à jour du modèle socio-économique et se progressera sur la route révolutionnaire.Soulignant les similitudes entre le Vietnam et Cuba dans l'histoire de la lutte, les idéaux d'indépendance et de liberté, le système politique et l'échelle économique, le vice-président de l'AN, Uong Chu Luu, a affirmé que les deux pays devaient continuer à renforcer le partage des expériences en matière d'élaboration des politiques, de gestion et de suivi des activités économiques, en plus de promouvoir des projets de coopération qui produisent des résultats concrets.Au cours de cette visite, la délégation de l'AN du Vietnam a également eu une rencontre avec celle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de Cuba, au cours de laquelle les deux parties ont échangé leurs expériences sur la garantie des droits des travailleurs et de l'égalité sociale. Elle a aussi visité l’école primaire portant le nom du héros Nguyen Van Troi à La Havane.Le 30 avril, la délégation a mis fin à sa visite officielle à Cuba pour regagner le Vietnam. -VNA