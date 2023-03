Hanoï, 1er mars (VNA) - Le membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission des relations extérieures, Le Hoai Trung, et son homologue cubain Emilio Lozada Garcia, ont souligné le développement fructueux des relations privilégiées entre les Partis et les États, lors d'une conversation téléphonique tenue le 28 février.

Le chef de la Commission des relations extérieures du PCV, Le Hoai Trung lors de la conversation téléphonique avec son homologue cubain, Emilio Lozada Garcia. Photo : VNA

Lors de la réunion, les deux parties ont souligné que les relations entre les deu Partis constituent la base politique qui guide les relations entre les deux pays dans les secteurs.



Ils ont rendu compte de la situation de chaque Parti et de chaque pays, en particulier des lignes directrices pour la mise en œuvre des Résolutions du XIIIe Congrès national du PCV et du VIIIe Congrès national du Parti communiste de Cuba (PCC).

Ils ont passé en revue les résultats des liens de coopération entre les deux Commissions et l'agenda de coopération pour 2023.

Lors de la réunion. Photo : VNA



Les deux parties continueront à renforcer la coordination dans l'organisation de l'échange de délégations de haut niveau et à promouvoir leur rôle consultatif dans la mise en œuvre des accords conclus par les deux Partis et les États, afin d'intensifier plus pleinement les liens bilatéraux de coopération intégrale et efficace.



Ils ont convenu de travailler en étroite collaboration pour concrétiser le consensus atteint entre le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et le premier secrétaire du PCC et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



Ils ont également convenu d'accroître l'échange d'informations sur la situation régionale et mondiale, de se soutenir mutuellement dans l'élargissement de leurs relations avec les Partis d'Amérique latine et d'Asie et de renforcer la coordination lors des forums multilatéraux, des conférences et des séminaires internationaux.



Après avoir souligné que les relations entre les deux Partis constituent le symbole de l'époque, Emilio Lozada Garcia a félicité le PCV pour ses réalisations dans la construction du Parti et le développement national, et a exprimé sa conviction que le Vietnam obtiendra plus de succès dans les temps à venir.



Pour sa part, Le Hoai Trung a exprimé sa confiance dans la capacité de Cuba à surmonter les difficultés actuelles et a réitéré le soutien du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam à la juste cause révolutionnaire du pays des Caraïbes.



A cette occasion, Le Hoai Trung a félicité Emilio Lozada Garcia pour sa nomination à la tête de la Commission des relations extérieures du PCC.- VNA