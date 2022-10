Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et Mme Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 19 octobre à Hanoï Mme Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), venue lui présenter la lettre de créances, à l'occasion de sa prise de fonction au Vietnam.

Bui Thanh Son a apprécié et remercié vivement le PNUD pour sa compagnie et sa contribution au développement socio-économique au Vietnam, en particulier dans la prévention et le contrôle du COVID-19 et la reprise socio-économique post-pandémique.

Il a suggéré que le PNUD continue à soutenir les ressources, à fournir des conseils politiques et à partager les expériences pour que le Vietnam puisse mettre en œuvre la stratégie de développement socio-économique 2021-2030, réaliser l’industrialisation et la modernisation du pays avec trois percées que sont l'amélioration de la qualité institutionnelle, le développement ressources humaines et le perfectionnement du système d'infrastructure.

Photo : VNA



Dans la réponse au changement climatique, le ministre a demandé au PNUD d’accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements en matière de réponse au changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans la négociation de la mise en place d'un Partenariat de transition énergétique juste (Just Energy Transition Partnership - JETP), avec l’accent mis sur l'amélioration du cadre juridique, l'accès au financement et à la technologie, l'amélioration de la capacité de gouvernance.

Bui Thanh Son a également suggéré que le PNUD s'attachait à soutenir le Vietnam dans la transformation numérique, le déminage, l’envoi de fonctionnaires vietnamiens à travailler chez le PNUD.

Pour sa part, Mme Ramla Khalidi a affirmé que le PNUD attachait toujours une grande importance à la coopération avec le Vietnam et s'efforcerait de travailler en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et des ministères, secteurs et agences vietnamiens pour mettre en œuvre avec succès le Document du Programme national Vietnam-PNUD au cours de la période 2022 - 2026 et le Cadre de coopération entre le Vietnam et l’ONU pour la période 2022 - 2026, en particulier dans la reprise économique, avec le soutien aux PME, le soutien à la réponse au changement climatique et l’application du numérique dans la santé et l’éducation. - VNA