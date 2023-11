Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam est évalué comme une destination d'investissement potentielle pour les entreprises allemandes, selon les résultats d'une enquête menée par la Délégation allemande de l'industrie et du commerce au Vietnam (AHK Vietnam ).Au cours des dix premiers mois de l'année, l'Allemagne comptait 26 projets d'investissement au Vietnam, totalisant près de 221,5 millions de dollars.Les résultats de l'enquête AHK World Business Outlook – Fall 2023 montrent également que les entreprises allemandes ont tendance à s'intéresser à des projets d'investissement durables.Concrètement, 42% des entreprises allemandes au Vietnam ont déclaré accorder la priorité à la diversification de la production et de la fabrication, ainsi qu'à une stratégie de diversification des produits. Environ 41% ont affirmé privilégier la vente et le marketing ; 35% les services et 31% la logistique.En ce qui concerne les facteurs qui influencent les décisions d'investissement, 50% des entreprises interrogées ont estimé que le potentiel de croissance du marché vietnamien était un facteur clé.En outre, la main-d'œuvre qualifiée constitue un facteur très important, qui aura également un impact sur leurs stratégies dans les temps à venir.Par ailleurs, les entreprises allemandes en opération sur le marché vietnamien rencontrent certaines difficultés en termes de coûts énergétiques, de ressources financières, etc. -VNA