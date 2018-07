La grotte de Son Doong (au Centre du Vietnam). Photo : baomoi.com

Hanoi (VNA) - Le Vietnam vient d’être élu parmi les 50 destinations les plus attrayantes pour les voyages d’aventure dans le monde par le magazine américain US News.



Selon ce magazine, la tendance de voyage dans le monde a beaucoup changé avec plus en plus de gens choisissant les voyages d’aventure pour leurs vacances.



US News a fait une liste des 50 pays les plus attrayants pour les voyages d’aventure. Puis, il a consulté l’avis des 21 000 personnes sur les pays qu’ils considéraient comme amicaux, agréables et aux beaux paysages. Le Vietnam se classe 43e.



Les cinq premiers pays de la liste sont le Brésil, l’Italie, l’Espagne, la Thaïlande et la Grèce.



Le magazine américain a décrit le Vietnam comme un pays en plein développement dont un tiers de la population vit dans les villes, soulignant que le pays possède encore de nombreux endroits sauvages, peu explorés, adaptés aux voyages d’aventure. Par exemple, la grotte de Son Doong au sein du parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans le district de Bô Trach, province centrale de Quang Binh ; le Mont Fansipan, à Sapa, surnommé « le toit de l’Indochine » ; la région Nord-Ouest à la saison du riz mûr, etc. -NDEL/VNA