Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (droite) et le président bulgare Roumen Radev. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, en visite officielle du 29 septembre au 2 octobre en Bulgarie, a eu mardi une entrevue avec le président bulgare Roumen Radev.



A cette occasion, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a transmis au président bulgare l’invitation du secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, à effectuer une visite au Vietnam en 2020, année où les deux pays célébreront le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



Le vice-Premier ministre vietnamien a informé son interlocuteur des résultats de son entretien tenu auparavant avec son homologue bulgare Tomislav Donchev, lors duquel les deux parties avaient convenu de nombreuses mesures pour approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines tels que la politique, la défense et la sécurité, le commerce et l’investissement, l’agriculture, l’emploi, la culture et l’éducation.



Truong Hoa Binh a demandé à la Bulgarie d’oeuvrer pour que les accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) soient ratifiés rapidement.



Affirmant que le Vietnam était un partenaire important de la Bulgarie en Asie du Sud-Est, le président Roumen Radev a également invité le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, à se rendre en Bulgarie. Il a proposé de multiplier les visites de délégations de tous niveaux afin de renforcer les relations bilatérales dans l’économie.



Le président Roumen Radev a déclaré tenir en haute estime les contributions des Vietnamiens en Bulgarie et des quelque 30.000 Vietnamiens ayant suivi des cursus dans son pays aux relations bilatérales. Il a par ailleurs souligné le soutien de Sofia pour le développement des relations entre le Vietnam et l’Union européenne.



A cette occasion, les deux parties ont discuté des mesures propres à renforcer leur coopération au sein des forums multilatéraux. Elles ont déclaré leur soutien au règlement pacifique de la question de la Mer Orientale sur la base du respect du droit international, à la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Le même jour, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a rencontré la vice-Première ministre et ministre bulgare des Affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva.



Les deux parties ont convenu de signer rapidement des conventions de coopération dans l’éducation (pour la période 2019-2022), dans la culture (2019-2021), et dans le tourisme (2020-2022). Elles ont également décidé d’intensifier la coopération entre leurs pays au sein des forums internationaux, discuté de leur coordination pour contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans le monde, affirmé leur soutien pour le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, le respect du droit international et de la CNUDM, de la liberté de navigation et de survol, et la promotion de la coopération multilatérale pour traiter les défis communs.



Ekaterina Zaharieva a affirmé le soutien de son pays pour une ratification rapide des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne.



Le même jour, Truong Hoa Binh a également rencontré la présidente de la Commission de la justice de l’Assemblée nationale bulgare, Anna Aleksandarova, et le groupe des députés d’amitié Bulgarie – Vietnam. Il a déclaré souhaiter que les organes législatifs des deux pays continuent de coopérer et de favoriser la mise en oeuvre des conventions de coopération bilatérales.



Anna Aleksandarova a affirmé le soutien de l’Assemblée nationale bulgare pour une ratification rapide des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne, ainsi que pour le renforcement de l’amitié entre les deux peuples et l’approndissement des relations bilatérales. -VNA