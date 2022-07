Hanoi (VNA) – Le Vietnam qui célébrera ce mois-ci le 27e anniversaire de son adhésion à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), s’affirme être un membre "responsable et actif" du bloc régional, a déclaré jeudi 21 juillet la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Drapeaux du Vietnam et de l’ASEAN. Photo : VNA

"L’adhésion du Vietnam à l’ASEAN marque un jalon important dans l’intégration régionale et internationale étendue du pays. Ce processus se déroule avec l’intégration profonde du Vietnam dans la politique, l’économie, la diplomatie et tous les autres aspects avec d’autres pays et organisations dans le monde", a-t-elle déclaré à la presse.

"Depuis son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam s’est de plus en plus révélé un membre très responsable et actif pour l’ASEAN ainsi que la communauté internationale", a poursuivi la diplomate.

"Le Vietnam, en collaboration avec d’autres pays de l’ASEAN, a activement construit la Communauté de l’ASEAN sur tous les piliers de la politique, de l’économie, de la culture et de la société, en accordant la priorité au renforcement de la connectivité de l’ASEAN", a-t-elle fait savoir.

"Dans ce processus, le Vietnam travaille avec d’autres pays de l’ASEAN à l’élargissement des relations avec de nombreux partenaires à travers le monde. Cela se reflète dans le fait que de nombreux pays dans le monde veulent toujours devenir des partenaires de l’ASEAN", a-t-elle encore indiqué.

Le 28 juillet 1995, le Vietnam a officiellement été admis à l’ASEAN en tant que son 7e membre, marquant un jalon important dans le processus d’intégration régionale et mondiale du Vietnam, ainsi que dans le développement du bloc régional. – VNA