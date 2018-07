Un modèle de grosses cylindrées exposé à Vietnam Motorcycle Show 2017. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le marché motos du Vietnam a connu une forte croissance lors de ces deux dernières années. Concrètement, le nombre de motos de toutes sortes vendus au Vietnam est passé de plus de 2,84 millions en 2015 à près de 3,3 millions en 2017.

Selon le récent rapport de l'Association des constructeurs de moto du Vietnam (VAMM), lors du 2e trimestre, ses cinq membres Honda, Piaggio, Suzuki, SYM et Yamaha, ont vendu au total de 783.940 véhicules, soit une hausse de 6,1% en glissement annuel. Ainsi, entre janvier et juin, près de 1,6 million de motos de toutes sortes ont été achetées au Vietnam.

Avec ce résultat, les ventes de motos en 2018 ont la possibilité de dépasser la barre des 3,3 millions d'unités vendues en 2017.

Selon Gianluca Fiume, vice-président chargé de l'Asie-Pacifique et directeur général de Piaggio Vietnam, le développement rapide de l'économie et l'amélioration du revenu des habitants entraînent le besoin de plus en plus croissant de l'utilisation des scooters haut de gamme.

Récemment, Suzuki, la compagnie automobile vietnamienne Truong Hai (Thaco) et Honda se concentre également sur le développement de grosses cylindrées au Vietnam.

Lors de la 15e édition du salon international de l'automobile et des industries auxiliaires (Vietnam AutoExpo 2018) tenue en juin dernier à Hanoï, l'exposition a présenté des marques russes et chinoises comme Gaz Group Faw Group, HongYan Truck, KC Motors, ainsi que de grands noms tels que Ducati, Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield et Kawasaki. -VNA