Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est très préoccupé par l’augmentation de la violence et du nombre de victimes au Myanmar ces derniers jours.



C’est ce qu’a déclaré Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réponse à des questions de correspondants sur la situation au Myanmar et la protection des ressortissants vietnamiens dans ce pays.



Lors de la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères tenue jeudi après-midi, elle a souligné que le Vietnam appelait toutes les parties à faire preuve de retenue, à ne pas utiliser la force et à résoudre les désaccords par un dialogue pacifique. Elle a ajouté que le Vietnam souhaitait que le Myanmar se stabilise rapidement, dans l’intérêt de son peuple, pour la paix et la stabilité dans la région.



Elle a affirmé que le Vietnam partageait également la position commune de l'ASEAN, qui avait été énoncée dans la Déclaration du président de l'ASEAN du 1er février sur l'évolution de la situation au Myanmar, ainsi que dans la Déclaration du président de l'ASEAN du 2 mars sur les résultats de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, soulignant le respect de la Charte de l’ASEAN, le soutien du dialogue et de la réconciliation et le souhait que la situation au Myanmar revienne rapidement à la normalité, conformément à la volonté et aux intérêts du peuple du Myanmar pour construire et développer le pays, pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région, et continuer à contribuer au processus d’édification de la Communauté de l'ASEAN.



Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam continuerait de coopérer avec d’autres membres de l’ASEAN, s’efforçant de trouver des solutions au problème du Myanmar.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également déclaré que le Vietnam avait demandé au Myanmar d'assurer la sécurité et les intérêts légitimes des personnes et des entreprises vietnamiennes dans ce pays.-VNA