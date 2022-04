La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les 15 et 16 avril, certaines lignes ferroviaires au service du transport de marchandises d'importation et d'exportation entre des localités chinoises telles que le Sichuan et l'Anhui, et le Vietnam, ont été mises en service.



C’est ce qu’a indiqué la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique organisée le 21 avril.



Elle a ajouté que la connectivité du transport ferroviaire est conforme à la coopération entre les deux parties dans la promotion de la connectivité dans le cadre de « Deux corridors, Une ceinture » avec l'initiative « la Ceinture et la Route », contribuant à favoriser la fluidité des échanges entre les deux pays ainsi que la connectivité avec d’autres marchés.



Selon la porte-parole, Le Vietnam et la Chine sont deux partenaires commerciaux importants l'un pour l'autre. En 2021m les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 165,9 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 24,6%. Au premier trimestre 2022, ils se sont chiffrés à 40,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,6% en variation annuelle.



Le Vietnam est prêt à travailler avec la Chine pour promouvoir un développement stable, équilibré et durable du commerce bilatéral, apportant des avantages pratiques aux deux parties", a souligné la porte-parole Le Thi Thu Hang.-VNA