Hanoi (VNA) - Selon la dernière enquête d’InterNations, le plus grand réseau international d’expatriés avec plus de 4 millions de membres, le Vietnam se classe au 14e rang des 53 meilleurs pays pour les expatriés.

Un coin de Hanoi, capitale du Vietnam, l’un des 15 pays les plus agréables pour les expatriés. Photo : hanoimoi.com.vn



Pour réaliser son rapport annuel, InterNations a sondé 12.000 personnes représentant 171 pays et territoires afin de savoir quels étaient les 53 pays les plus agréables à vivre en tant qu’expatrié.



La liste est constituée grâce aux réponses des personnes sondées dans 56 critères qui affectent la vie en tant qu’expatrié : coût de la vie, coût du logement, possibilité d’utiliser l’Internet haut débit, et opportunités d’emploi.



Cette année, c’est le Mexique s’impose, suivi par l’Espagne, le Panama et la Malaisie qui s’intercale en quatrième position.



Le Vietnam figure dans le groupe des pays d’Asie qui s’illustrent notamment par leurs bonnes notes dans les catégories "sécurité". Les expatriés vivant au Vietnam disent être généralement satisfaits de leur nouvelle vie en raison du coût de la vie abordable.

"L’une des choses que j’aime le plus au Vietnam est le faible coût de la vie", a déclaré un Américain ayant participé à l’enquête. Les experts internationaux ont également déclaré que "le Vietnam est indétrônable" dans cette catégorie.

De même, la très grande majorité des expatriés au Vietnam jouissent de la plus grande liberté financière, elle-même définie par trois critères : la satisfaction de la situation financière, le coût général de la vie et le fait que les revenus des personnes interrogées soient suffisants pour vivre confortablement.

Plus précisément, 77% des personnes interrogées ont déclaré que le coût de la vie est favorable, contre la moyenne mondiale de 44%. – VNA