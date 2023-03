Hanoï (VNA) - Selon le Département d’import-export, le Vietnam est le 3e exportateur mondial de manioc et produits dérivés en volume et le 2e en valeur.

Selon le Département général des douanes, en raison de l'augmentation de la demande croissante du marché chinois, en février 2023, le Vietnam a exporté 467.990 tonnes de manioc et ses dérivés, d'une valeur de 176,12 millions de dollars, soit une hausse de 88,8 % et 74,2 % sur un an respectivement.



Au cours des 2 premiers mois de 2023, 703.470 tonnes ont été exportées, d'un montant de 268,09 millions de dollars, 38,7 % et 25,9 %.



En février, la Chine est demeurée le plus grand marché d’exportation, représentant 93,36 % du total avec 436.900 tonnes ( 88,7 %).



En 2 mois, le Vietnam a exporté vers la Chine 659.840 tonnes de manioc et prouits dérivés, d'une valeur de 248,14 millions de dollars ( 37,1 % et 23,4 %).



Selon le Département d’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), le Vietnam est le 3e exportateur mondial de manioc et produits dérivés en volume après la Thaïlande et le Cambodge, et le 2e en valeur après la Thaïlande.



Cependant, la filière a encore de nombreuses faiblesses telles que nombreux intermédiaires, coûts logistiques élevés et concurrence féroce avec les marchés voisins…



Nghiem Minh Tien, vice-président permanent de la Vietnam Cassava Association (VCA), a souligné: "Actuellement, 94 % du manioc vietnamien est exporté vers le marché chinois, ce qui représente un risque". Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec la VCA, étudient l'amélioration de la qualité du manioc pour l'exportation vers d'autres marchés, en particulier l'UE.



Afin de diversifier les débouchés et ne plus dépendre que du marché chinois, il est nécessaire que les entreprises profitent des accords de libre-échange pour acheminer leurs produits vers un certain nombre d'autres pays tels que la Biélorussie, la Russie, le Japon, Taïwan (Chine), l'Indonésie, les Philippines, le Moyen-Orient, l’Afrique... -CPV/VNA