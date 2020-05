Photo d'illustration : cafef



Hanoi (VNA) - Dans son article publié le 14 mai sur le journal canadien The Georgia Straight, l’auteur a salué que le Vietnam est l’un des pays les plus peuplés ayant connu le taux d'infection au COVID-19 le plus bas au monde.



En janvier-début février, lorsque l'épidémie de nouveau coronavirus s'est rapidement propagée en Chine, le Vietnam a agi de manière rapide et décisive. Il a été l'un des premiers pays au monde à interdire les vols en provenance de Chine.



Selon l’auteur, «Bien que le nombre de cas contaminés ne soit encore qu'à un chiffre très bas, le Vietnam ne baisse pas la garde. Les écoles devaient rouvrir le 3 février après les vacances du Nouvel An lunaire mais elles n'ont rouvert qu'en mai, et ce malgré seulement huit cas diagnostiqués à l'époque (le 3 février) dans un pays de 95 millions d'habitants», a rapporté l’article.



«Le Vietnam a signalé 312 cas de COVID-19 et aucun décès», a indiqué l’auteur. Son ratio de trois tests positifs par million est le plus bas au monde parmi les pays de plus de 30 millions d'habitants. En fait, c'est le pays le plus peuplé du monde à ne pas avoir enregistré de décès.



Toujours selon cet article, les autres pays peuplés où aucun cas de mortalité n’a été détecté sont l’Ouganda (43 millions d’habitants en 2018), le Mozambique (29,5 millions en 2018), Madagascar (26,3 millions en 2018), le Cambodge (16,25 millions en 2018). -CPV/VNA