Anh Duc qui a marqué le but pour le Onze vietnamien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Onze vietnamien a battu celui de la Malaisie lors d’un match retour de la finale de la Coupe Suzuki 2018 de la Fédération de football de l'ASEAN (AFF Suzuki Cup), qui a eu lieu samedi soir 15 décembre au Stade national My Dinh à Hanoï, dans la mer des supporters vietnamiens.



Le Onze vietnamien a envoyé des millions de Vietnamiens au septième ciel en devenant le champion de cette compétition de la Fédération de football de l'ASEAN, après avoir dominé la Malaisie en finale sur le score 3-2 lors les matchs aller-retour.



Lors du match retour à My Dinh, le score a été ouvert très tôt pour le Vietnam par l’attaquant Anh Duc à la 6e minute. C’était aussi le seul but du match. Auparavant, le Vietnam avait un match nul 2-2 face à la Malaisie lors du match aller au stade national Bukit Jalil de Kuala Lumpur, en Malaisie.



Des millions de Vietnamiens ont vécu et vivent des nuits blanches en descendant dans les rues, dans une ambiance bon enfant, pour exprimer leur joie devant les victoires impresionnantes du Onze vietnamien et leurs transmettre leur gratitude et leur amour pour ces moments exceptionnels dans l’histoire du football du pays.



Le sélectionneur Park Hang-Seo et ses joueurs ont écrit un véritable rêve pour des millions de Vietnamiens.



L'AFF Suzuki Cup 2018 s'est déroulé du 8 novembre au 15 décembre. Lors de la phase éliminatoire, le Vietnam s’est trouvé dans la poule A avec la Malaisie, le Myanmar, le Laos et le Cambodge. Le Vietnam s’est classé premier après quatre matchs avec 10 points et s’est qualifié pour la demi-finale où il s’est imposé les Philippines et puis la finale où il a dominé la Malaisie. Dans l’histoire, le Vietnam avait remporté une fois l’AFF Suzuki Cup en 2008. -VNA