L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande et représentant permanent du Vietnam auprès de la CESAP Phan Chi Thanh. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Sur invitation de la vice-Secrétaire générale des Nations Unies (ONU) et Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), Armida Salsiah Alisjahbana, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam assistera à la 78e session de la CESAP, du 23 au 27 mai à Bangkok, en Thaïlande.

A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande et représentant permanent du Vietnam auprès de la CESAP Phan Chi Thanh a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur la prochaine session et les contributions du Vietnam.

Selon l'ambassadeur Phan Chi Thanh, la 78e session de la CESAP se concentrera sur les domaines fondamentaux actuels de la région, tels que la relance, la promotion du commerce et de l'investissement, la garantie de la connectivité et des chaînes d'approvisionnement durables, l'accélération de l'innovation, etc.

Au cours des dernières années, la CESAP a apporté son soutien au Vietnam en matière d'élaboration de politiques et de stratégies de développement socio-économique et d'amélioration des capacités du personnel par le biais de cours de formation et d'ateliers.

De nombreux programmes de coopération avec la CESAP ont grandement contribué au développement socio-économique du Vietnam et à la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD) par le pays, notamment l'édification d'un système de données sur la mise en œuvre des ODD au niveau national.

Selon le diplomate vietnamien, le Vietnam a participé activement à toutes les activités de la Commission, et a présenté de nombreuses propositions globales et à long terme pour les questions urgentes en matière de développement durable dans la région.

La présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam à la prochaine session a une signification importante pour les deux parties, notamment dans le contexte où la CESAP fête cette année son 75e anniversaire et où le Vietnam célèbre le 45e anniversaire de son adhésion à l'ONU. Elle illustre le ferme engagement du Vietnam à approfondir ses relations avec l'ONU et la CESAP, a souligné l'ambassadeur Phan Chi Thanh. -VNA