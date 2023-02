Caracas (VNA) – Pour la première fois, les habitants de Caracas ont vu les danses uniques imprégnées de la culture traditionnelle vietnamienne, lors du défilé du carnaval du Venezuela.

Les participants vietnamiens au carnaval du Venezuela. Photo : VNA

Les danses et les costumes du Vietnam se sont mélangés à la danse vénézuélienne, créant une interférence culturelle unique et attrayante, contribuant à aider les Vénézuéliens à mieux comprendre le Vietnam et sa culture.L’ambassade du Vietnam au Venezuela et la Maison d’amitié Venezuela-Vietnam ont pris part à cet événement.La maire de Caracas, Carmen Teresa Melendez Rivas, a déclaré que le carnaval était le plus grand et le plus important événement culturel traditionnel du Venezuela. En particulier, en 2023, Caracas est très honorée de l’organiser avec la participation d’un certain nombre d’amis traditionnels, dont le Vietnam. –VNA