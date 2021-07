Transformations de produits aquatiques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam émerge en Asie du Sud-Est comme l'un des marchés mondiaux les plus dynamiques et les plus prometteurs. Ce sont les conditions idéales pour le commerce et l'investissement de la communauté des affaires sicilienne.

C'est le contenu discuté lors du forum "Internationalisation : Pont entre le Vietnam et la Sicile", organisé par la Fédération des propriétaires siciliens et la Chambre de commerce et d'industrie de Catane, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam en Italie, à l’occasion du voyage d'affaires en Sicile de Mme l'ambassadeur du Vietnam en Italie Nguyen Thi Bich Hue du 14 au 16 juillet.

S'exprimant lors du forum, Alessandro Albanese, président de l'Association sicilienne des propriétaires industriels (Confindustria) a affirmé qu'à l'avenir, Confindustria Sicilia continuerait à promouvoir son rôle de pont entre les entreprises siciliennes et le marché vietnamien.

Mme Hue a souligné que les domaines de coopération entre les deux parties étaient très riches et qu'il existait de nombreuses opportunités d'investissement et d'affaires pour les entreprises siciliennes au Vietnam. Selon l'ambassadrice, l'opportunité la plus favorable était que la plupart des tarifs seront progressivement éliminés grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA). En outre, le Vietnam sert également de passerelle prioritaire pour l'accès au marché de l'ASEAN.

Les entreprises présentes au forum de Catane ainsi qu'à la Green Expo Catania ont posé de nombreuses questions liées aux priorités de développement du Vietnam, aux domaines d'investissement prioritaires, aux perspectives d'importation et d'exportation de produits agricoles, à une ville intelligente, à l'environnement, à de nouvelles énergies…

Le commerce bilatéral Vietnam-Italie a atteint 2,29 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de 2021, en hausse de 29,3% sur un an. Les entreprises siciliennes ont contribué pour une part important à ce chiffre. - VNA