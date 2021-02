Un poste de contrôle à Mandalay, au Myanmar. Photo : AFP/VNA

Genève (VNA) - L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente au Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a participé à une réunion virtuelle du Conseil des droits de l’homme sur la situation au Myanmar, tenue le weekend dernier.



Cette réunion d’urgence du Conseil des droits de l’homme portant sur la situation dans ce pays d’Asie du Sud-Est a été organisée suite à la demande formulée par l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni, ce dernier présidant par ailleurs le Conseil de sécurité au mois de février.



Selon Le Thi Tuyet Mai, le Vietnam suit de près l'évolution de la situation au Myanmar et espère que le Myanmar stabilisera rapidement la situation pour construire et développer le pays, pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région, continuer à contribuer au processus d’édification de la Communauté de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



Elle a souligné que le Vietnam appelait la communauté internationale et les partenaires de développement à continuer de soutenir la transition démocratique au Myanmar, conformément aux souhaits et aux intérêts du peuple du Myanmar.-VNA