Les visiteurs au complexe paysager de Trang An. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam s'est fixé pour objectif de grimper d'au moins deux places dans l'indice de capacité de développement du tourisme (TTDI) du Forum économique mondial (WEF-World Economic Forum) d'ici 2025.

Dans le cadre d'une résolution récemment publiée par le gouvernement sur les tâches et mesures visant à améliorer le climat des affaires et la capacité concurrentielle nationale, le gouvernement prévoit de progresser en 2024 d'au moins cinq places dans l'indice de priorisation du secteur des voyages et du tourisme et trois places dans l'indice des infrastructures de services touristiques.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, pour atteindre les objectifs fixés, le secteur du tourisme doit accorder toute l'attention à la préservation et à l’exploitation efficace des ressources touristiques, aux investissements dans les infrastructures aériennes et à la stabilisation des prix des services touristiques.

Réserve naturelle de Binh Chau-Phuoc Buu, district de Xuyen Moc, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). Photo: VNA

En outre, l'accent sera mis sur l'amélioration de la durabilité environnementale, des infrastructures de services touristiques, des indices de santé et d'hygiène, tandis que les percées devraient être réalisées dans l'indice de priorisation du secteur des voyages et du tourisme afin d'améliorer la compétitivité touristique et de répondre aux exigences de développer le tourisme en tant que secteur économique de pointe.

Le gouvernement devrait continuer de promulguer des politiques visant à faciliter le développement du tourisme, notamment la création des bureaux de promotion du tourisme à l’étranger, l'extension de l'exemption de visa unilatérale et la simplification des procédures d'immigration.

Un rapport du WEF a montré que le tourisme vietnamien avait grimpé de huit places dans le TTDI entre 2019 et 2021. Il s’agit de la troisième plus forte augmentation au monde. -VNA