Photo d'illustration: AFF

Hanoï (VNA) - Le Vietnam enverra deux clubs au Championnat des clubs de la Fédération de football de l'ASEAN 2023 (AFF Club Championship 2023).

Selon les informations issues d'une réunion du comité de compétition de l'AFF le 4 octobre, ce Championnat réunira 12 clubs des nations membres de l'ASEAN.

Le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie enverront chacun deux équipes. De leur côté, les Philippines et Singapour auront chacun un représentant au tournoi. Le Brunei, le Cambodge, le Laos et le Myanmar enverront chacun un représentant au tour de barrage pour concourir pour les deux billets restants pour le Championnat.

Le total des prix, comprenant le soutien aux clubs participants, s'élèvera à 1,5 million de dollars. -VNA