Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh conduit une haute délégation vietnamienne à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, du 17 au 23 septembre aux États-Unis, où il enverra un message sur un Vietnam qui participe de manière plus active, proactive et efficace au travail commun de l’ONU.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA



Il participera au débat général annuel de haut niveau sur le thème «Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l’action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous», a fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.



En participant au débat général de haut niveau et à d’autres activités connexes, le chef du gouvernement vietnamien transmettra à la communauté internationale un message fort d’un Vietnam épris de paix, d’un membre responsable qui participe plus activement, proactivement et efficacement au travail commun de ’ONU pour relever les défis mondiaux, a-t-il souligné.



La participation de la haute délégation vietnamienne aux événements majeurs de l’ONU cette année démontre au plus haut niveau l’engagement du Parti, de l’État et du peuple vietnamien à se dispiser à contribuer activement aux efforts communs de l’ONU pour maintenir la paix et la sécurité internationales et le développement durable, a-t-il indiqué.



Dans le même temps, le Vietnam continue d’affirmer son rôle de membre responsable, sa participation proactive et ses contributions concrètes et substantielles au travail commun, aux grandes priorités de l’ONU et de la communauté internationale ; de partager ses leçons, idées et solutions, contribuant à la promotion de la coopération, à la solidarité internationale et au renforcement du multilatéralisme, en réponse à des défis mondiaux et à des problèmes de sécurité non traditionnels émergents, a-t-il poursuivi. Il participera au débat général annuel de haut niveau sur le thème «Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l’action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous», a fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.En participant au débat général de haut niveau et à d’autres activités connexes, le chef du gouvernement vietnamien transmettra à la communauté internationale un message fort d’un Vietnam épris de paix, d’un membre responsable qui participe plus activement, proactivement et efficacement au travail commun de ’ONU pour relever les défis mondiaux, a-t-il souligné.La participation de la haute délégation vietnamienne aux événements majeurs de l’ONU cette année démontre au plus haut niveau l’engagement du Parti, de l’État et du peuple vietnamien à se dispiser à contribuer activement aux efforts communs de l’ONU pour maintenir la paix et la sécurité internationales et le développement durable, a-t-il indiqué.Dans le même temps, le Vietnam continue d’affirmer son rôle de membre responsable, sa participation proactive et ses contributions concrètes et substantielles au travail commun, aux grandes priorités de l’ONU et de la communauté internationale ; de partager ses leçons, idées et solutions, contribuant à la promotion de la coopération, à la solidarité internationale et au renforcement du multilatéralisme, en réponse à des défis mondiaux et à des problèmes de sécurité non traditionnels émergents, a-t-il poursuivi.

Il s’agit d’abord d’affirmer la philosophie et le point de vue du Vietnam qui consistent à placent toujours les hommes au centre, à les considérer comme la force motrice de toutes ses décisions politiques, et c’est aussi le principe directeur que l’ONU s’efforce toujours de poursuivre, et la prémisse permettant au Vietnam d’accomplir de grandes réalisations économiques et sociales, de mettre en œuvre l’objectif d’un peuple riche, d’un pays puissant, d’une société démocratique, équitable et civilisé, de réaliser efficacement les Objectifs de développement durable (ODD).

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang (centre), vice-président de la 77e Assemblée générale de l’ONU, préside une session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo : VNA

Ensuite, dans un contexte d’érosion de la confiance entre les pays et de coopération multilatérale confrontée à de nombreux défis et obstacles, le Vietnam appelle à consolider la confiance et à renforcer la solidarité et la responsabilité internationales. De son côté, le Vietnam participe et réaffirme sa mise en œuvre active des engagements internationaux, reste prêt à assumer les obligations et responsabilités de membre de l’ONU dans tous les domaines.



Le Vietnam a participé et contribué efficacement au renforcement du rôle de l’ONU et à la construction d’un système de gouvernance mondiale fondé sur le droit et les normes internationales universellement reconnues pour assurer le maintien de la paix et créer les conditions d’un développement durable et équitable, a-t-il déclaré, évoquant plusieurs postes importants que le pays a assumés tels que membre du Conseil de sécurité de l’ONU en 2008-2009 et 2020-2021, du Conseil des droits de l’homme en 2014-2016 et 2023-2025, du Conseil économique et social de l’ONU en 2016-2018, et dernièrement vice-président de la 77e session de l’Assemblée générale.



Ces réalisations nous inspirent fierté et confiance dans le fait que non seulement le Vietnam est vraiment sérieux et prêt à être un partenaire fiable, constructif et responsable de la communauté internationale, mais aussi dispose de capacités professionnelles, de ressources et d’un contingent de cadres multilatéraux capables d’assumer des responsabilités dignes de la nouvelle position du pays, a-t-il plaidé.



Plus de 150 chefs d’État et de gouvernement se réuniront au siège de l’ONU à New York les 18 et 19 septembre 2023 afin d’examiner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de ses 17 ODD. Ils fourniront des orientations politiques de haut niveau concernant les actions transformatrices et accélérées en amont de l’année cible de 2030 pour la réalisation des objectifs.



Parallèlement au Sommet sur les ODD, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, convoquera le Sommet sur l’ambition climatique, en appelant tous les dirigeants de gouvernements, d’entreprises, de villes et de régions, issus de la société civile ou d’institutions financières, à se mobiliser.



La haute délégation vietnamienne profitera efficacement des activités de la Semaine de haut niveau pour approfondir davantage les relations bilatérales, notamment en élevant le niveau et en créant des avantages imbriqués à long terme dans les relations avec les principaux partenaires, dont les États-Unis, a encore indiqué le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. – VNA