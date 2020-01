Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, Dang Dinh Quy (1er, à partir de la droite) et les ambassadeurs des autres pays membres non permanents du Conseil de sécurité durant le mandat 2020-2021. Photo: VNA

New York (VNA) – Le Vietnam a commencé jeudi 2 janvier ses activités de président du Conseil de sécurité de l’ONU, ouvrant sa mandature de membre non permanent de l’organe onusien compétent au premier chef pour assurer la paix et la sécurité internationales.



Le Vietnam ferait de son mieux pour assurer le respect de la Charte de l’ONU et promouvoir le multilatéralisme, a déclaré le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, espérant le soutien des autres pays aux efforts du Vietnam durant sa présidence et au-delà.



Le diplomate a planté le drapeau du Vietnam aux côtés des membres du Conseil de sécurité de l’ONU, dont quatre autres nouveaux membres non permanent pour le mandat 2020-2021 - Estonie, Niger, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Tunisie.



Le même jour, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé le programme de travail proposé par le Vietnam pour le mois de janvier 2020, avec 12 réunions publiques et 15 réunions à huis clos sur la situation au Moyen-Orient, la Syrie, le Yémen, l’Afrique de l’Ouest, le Sahel, le Mali, la Libye, l’Asie centrale et Chypre.



Les propositions par le Vietnam d’organiser le 9 janvier un débat ouvert sur la promotion du respect de la Charte de l’ONU et le 23 janvier une réunion sur la coopération entre l’ONU et l’ASEAN dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ont été plébiscitées par d’autres pays membres du Conseil de sécurité.



Ces propositions reflètent le souhait du Vietnam d’améliorer l’efficacité de la coopération et de promouvoir le partenariat intégral entre l’ASEAN et l’ONU, pour les intérêts communs des pays membres du bloc régional et ceux de la communauté internationale.

Le Conseil de sécurité est l’un des six organes principaux de l’ONU créés par la Charte de l’ONU. Il est composé de 15 membres : 5 membres permanents et de 10 membres non permanents, élus pour 2 ans. Durant sa mandature, le Vietnam est l’unique représentant de la région Asie-Pacifique.

Au sein du Conseil de sécurité, chaque membre dispose d’une voix. Les résolutions sont adoptées par vote à la majorité de neuf voix sur quinze. Les membres permanents disposent en outre du droit de veto. Les décisions adoptées par le Conseil de sécurité sont des textes juridiquement contraignants qui s’imposent à l’ensemble des États membres de l’ONU. – VNA