Photo d'illustration : VNA

Hanoi reste la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations (2.948), suivie par la province de Khanh Hoa (772) et la province de Binh Dinh (702).Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 1.958.719 personnes infectées.Au total, 38.943 patients ont été le même jour déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.635.899.Selon un dernier décompte du ministère de la Santé, 6.032 patients dans tout le pays se trouvent dans un état grave, dont 724 nécessitant une ventilation invasive et 19 devant placés sous ECMO.Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 177 décès recensés dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 34.964 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 1,8% du nombre total de contaminations.Jusqu’au 11 janvier, le pays a administré plus de 163.533.682 doses de vaccins, dont 78.413.199 pour la première injection, 71.510.069 pour la deuxième et 13.610.414 pour la troisième, soit la dose de rappel ou la troisième dose de vaccin Abdala. – VNA