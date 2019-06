Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la rencontre le 28 juin à Osaka avec des responsables de près de 30 entreprises technologiques japonaises. Photo: baochinhphu.vn



Tokyo (VNA) – Le gouvernement vietnamien encourage les entreprises japonaises, notamment des entreprises technologiques, à venir investir au Vietnam et s’engage à protéger leurs intérêts légitimes, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

A l’occasion de sa participation au Sommet du G20 organisé au Japon, le dirigeant vietnamien a rencontré le 28 juin à Osaka des responsables de près de 30 entreprises technologiques japonaises de premier rang, telles que Hitachi, Toshiba, Hanwa, Daikin, Anna, Fujitsu, Kajima, Mazda Motor, Kansai Economy…

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné les efforts du Vietnam dans le maintien de la stabilité sociale, la promotion de la croissance économique ainsi que ses avantages comme une population jeune, une classe moyenne en plein boom et capable de s'adapter rapidement aux applications technologiques.

Ces facteurs permettent au Vietnam de devenir un marché attrayant aux yeux des investisseurs étrangers, y compris des japonais, a-t-il estimé.

Il a également rappelé les progrès remarquables du Vietnam dans l’intégration à l’économie mondiale, notamment la signature des accords de libre-échange avec l’Union européenne et 15 pays membres du G20.

Le Vietnam accueille des investisseurs de 130 pays avec 350 milliards de dollars de capitaux dont plus de 200 milliards ont été décaissés. Le Japon est l’un des premiers investisseurs étrangers au Vietnam avec 60 milliards de dollars de capitaux.

Selon une enquête menée par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), 70% des entreprises japonaises ont déclaré vouloir étendre leurs activités au Vietnam tandis que plus de 65% ont réalisé des bénéfices.

Le chef du gouvernement vietnamien a tenu en haute estime la diversité des activités d’investissement au Vietnam des entreprises technologiques japonaises avant de demander à des universités, institutions de recherche et entreprises technologiques japonais à participer à la formation des ressources humaines spécialisées dans la technologies de l’information au Vietnam.

Il a suggéré aux entreprises japonaises de profiter au mieux des accords commerciaux signés par le Vietnam, y compris l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) pour renforcer leurs investissements au Vietnam et aider le pays à améliorer son environnement d’affaires.

De leur côté, les responsables des entreprises technologiques japonaises ont exprimé leur désir d’élargir leurs activités au Vietnam, le considérant comme une destination pour développer et appliquer leurs technologies.

Ils ont demandé au Vietnam d’accorder une attention particulière à la formation des ressources humaines spécialisées dans les technologies, de raccourcir la durée des procédures d'octroi de licence d’investissement.

Ils ont également exprimé leur volonté de participer à la construction du centre des données 5G au Vietnam.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le président du groupe financier japonais SMBC Koichi Miyata. -VNA