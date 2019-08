Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) reçoit des représentants d'entreprises allemandes, le 28 août à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam accorde une priorité aux investissements allemands dans le secteur des énergies renouvelables, a déclaré le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung en recevant le 28 août à Hanoï une délégation d’entreprises allemandes, conduite par l’ambassadeur adjoint d’Allemagne au Vietnam, Bjorn Koslowski.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé que le Vietnam cherchait à accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national, contribuant à la fois à la protection de l’environnement et au développement socio-économique.

Le Vietnam nécessitera 90.000 MW d’électricité en 2025 et environ 130.000 MW à l'horizon 2030. Actuellement, plus de 300 projets dans l'éolien et le solaire attendent une approbation.

Trinh Dinh Dung a demandé aux entreprises allemandes de collaborer étroitement avec leurs homologues vietnamiennes pour mettre en œuvre des projets communs de manière efficace et conformément au plan national de développement des énergies renouvelables.

L’ambassadeur adjoint d’Allemagne au Vietnam, Bjorn Koslowski, a affirmé que son pays était l’un des premiers producteurs mondiaux d'énergies renouvelables et que de nombreuses entreprises allemandes souhaitaient investir dans ce secteur au Vietnam.

Anton Milner, président du conseil d’administration de la société IB Vogt qui s’intéresse à deux projets d’énergie solaire dans la province vietnamienne de Dak Lak, a demandé au gouvernement et aux organes vietnamiens compétents de créer des conditions favorables à ses activités. -VNA