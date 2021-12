La boxeuse Huynh Ha Huu Hieu remporte une médaille d'or lors du Championnat du monde de Muay Thai IFMA 2021. Photo: hanoimoi.com.vn.

Bangkok (VNA) – L’équipe vietnamienne composée de 17 boxeurs a remporté six médailles lors du Championnat du monde de Muay Thaï IFMA 2021disputé du 4 au 12 décembre en Thaïlande.

Plus précisément, les boxeurs vietnamiens ont décroché deux médailles d’or, un d’argent et trois de bronze. Les deux médailles d’or sont revenues aux boxeuses Huynh Ha Huu Hieu et Bang Thi Mai dans les catégories de 45kg et de 60 kg respectivement.

L’équipe vietnamienne quittera la Thaïlande le 14 décembre et sera mise en quarantaine médicale conformément à la réglementation du Vietnam.

Le Muay thaï, ou boxe thaïlandaise, est un sport de combat originaire de Thaïlande qui utilise la frappe debout ainsi que diverses techniques d'accrochage.

En 2022, les Emirats arabes unis accueilleront le championnat du monde de boxe Muay Thaï en vertu d'un accord signé par la Fédération internationale des associations de Muay Thaï (IFMA) et la Fédération de Muay Thaï et de Kickboxing des Emirats arabes unis. -VNA