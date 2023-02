Paris (VNA) - Le Vietnam a été élu vice-président du vice-président du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles lors de sa 16e session qui s’est tenue du 7 au 10 février à Paris.

La session a réuni 400 délégués et observateurs des 24 pays membres du comité et des représentants d’une centaine de pays et d’organisations internationales. En tant que vice-président du comité, le Vietnam représentera l’Asie-Pacifique.L’ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a souligné qu’assumer ce poste pour la deuxième fois continue de démontrer la position et le prestige croissants du Vietnam sur la scène internationale ainsi que le soutien et la confiance de la communauté internationale dans la contribution et la capacité de gestion du pays dans les institutions multilatérales mondiales.L’élection a également reconnu la contribution active du Vietnam à l’UNESCO et ses efforts pour promouvoir le rôle de la culture et de la créativité dans le développement durable, inclusif et résilient, a-t-elle noté.Lors de l’événement, les pays membres ont fait l’éloge des politiques et des mesures pratiques du Vietnam pour optimiser le rôle de la culture en tant que force endogène et moteur du développement durable; protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles dans le contexte d’une culture et d’une créativité fortement affectées par la pandémie, la mondialisation et la numérisation.Ils ont également salué les efforts du Vietnam pour développer un indice culturel national pour le développement durable et son réseau de villes créatives.Dans sa nouvelle position, le Vietnam disposera de conditions favorables pour contribuer davantage à la mise en œuvre des objectifs et des priorités de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles; et tirer parti des connaissances, de l’expérience et des ressources externes pour son développement culturel et durable dans la nouvelle période, a-t-elle déclaré.La Convention de 2005 a été adoptée le 20 octobre 2005 et a à ce jour été ratifiée par 152 pays. Le Vietnam a été élu pour la première fois vice-président du comité lors du mandat 2011-2015. – VNA