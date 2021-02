Des citoyens vietnamiens rapatriés. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec d’autres ministères et des secteurs, localités et organes concernés, élaborent un plan pour rapatrier, sains et saufs, les citoyens vietnamiens bloqués à l'étranger, après avoir suspendu les vols de rapatriement.

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, lors d’un point presse périodique, tenu le 25 février à Hanoï.

En raison de l’apparition de nouvelles variantes du coronavirus et de la propagation de la pandémie COVID-19 dans le monde, à la fin du mois de janvier, le gouvernement vietnamien avait décidé de suspendre les vols de ramener les citoyens vietnamiens chez eux, a-t-elle expliqué.

Le ministère des Affaires étrangères se coordonne avec les autres parties concernées pour élaborer un plan de reprise des vols de rapatriement, en fonction de la situation épidémique au Vietnam et dans le monde, et surtout, de la capacité des installations de quarantaine dans le pays.



Le gouvernement avait demandé aux organes concernés du Vietnam de discuter, avec des partenaires des pays à faible risque, de la possibilité de redémarrer les vols commerciaux.

Les autorités de l'aviation vietnamienne doivent examiner la proposition des partenaires sur la réouverture des vols commerciaux vers le Vietnam, a-t-elle ajouté. - VNA