Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Quôc Khanh a affirmé lundi 13 mars à Hanoi à son homologue lao Bunthong Duonsavan que le Vietnam salue les délégations des ministères et secteurs lao venant sonder les expériences en matière de développement commercial et industriel.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Quôc Khanh (à droite) et son homologue lao Bunthong Duonsavan, à Hanoi, le 13 mars. Photo : VNA

Le vice-ministre lao a fait part des difficultés économiques du Laos au cours des premiers mois de 2023, disant que le taux d’inflation de son pays en février 2023 était de 41,3%, en hausse de 1% par rapport au mois précédent.

Il a rappelé que le gouvernement vietnamien a rapidement appliqué des politiques et des solutions efficaces pour contrôler l’inflation et stabiliser le marché intérieur des carburants.

Le responsable lao a indiqué que la partie lao était désireuse d’apprendre des expériences liées aux politiques de gestion des ministères et secteurs vietnamiens, en particulier celles en matière de développement de parcs industriels et de centres de production propre, de promotion du développement des énergies renouvelables et vertes et de stabilisation du marché des carburants.

Le vice-ministre Trân Quôc Khanh a déclaré que le Vietnam ferait tout son possible pour aider le Laos à surmonter sa situation économique difficile.

Il a partagé des expériences du Vietnam en matière d’attraction d’investissements dans le développement de parcs industriels et d’exploitation et de gestion du marché des carburants.

Les deux hommes ont affirmé que les deux parties travailleront en étroite collaboration à la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir leur coopération commerciale et industrielle, contribuant à la réalisation de l’objectif fixé d’augmenter le commerce bilatéral d’au moins 10% en 2023.

Selon les chiffres du Département général des douanes du Vietnam, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Laos a atteint 244,2 millions de dollars au cours des deux premiers mois de 2023, en hausse de 0,4% sur un an, et 408,2 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 1,1% par rapport à la même période en 2022.

