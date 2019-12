Washington (VNA) - Maintenir un environnement de paix, de stabilité et de sécurité pour le développement socio-économique constitue l’une des priorités importantes du Vietnam, a affirmé l'ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, lors d’une cérémonie.

Le diplomate vietnamien, le sous-secrétaire à la politique de Défense des Etats-Unis, John Rood, plus de 200 officiels du Département de la Défense des États-Unis et des attachés de la défense des pays aux Etats-Unis ont participé à la cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989), organisée le 3 décembre à Washington, par le Bureau de l'attaché de la défense du Vietnam aux Etats-Unis.

Présent à cet événement, le colonel Tran Hau Hung, attaché de la défense vietnamien aux Etats-Unis, a passé en revue l'histoire de la naissance et du développement épineux mais héroïque et glorieux de l'Armée populaire du Vietnam. A cette occasion, il a présenté le Livre blanc sur la défense du Vietnam 2019.

S’agissant de la coopération dans la défense entre le Vietnam et les Etats-Unis, John Rood a précisé qu’au cours de ces 25 dernières années, cette coopération a atteint de résultats importants. Cette relation est de plus en plus resserrée en se basant des principes et des intérêts communs durables, inclusifs, dont le respect de la souveraineté et l’indépendance de tous les pays, le règlement des différends par des moyens pacifiques, le commerce et l’investissement libres, égaux, le respect des principes et normes internationaux, y compris la liberté de la navigation et du survol.

Le Département de la Défense des États-Unis s’est engagé à intensifier la coopération avec l’Armée populaire du Vietnam en se basant sur les principes mentionnés pour que le Vietnam puisse protéger sa souveraineté, coopérer avec les Etats-Unis et les autres pays pour garantir la sécurité et la prospérité dans la région. -VNA