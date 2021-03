Achat de riz hiver-printemps dans la province de Hau Giang. Photo VNA

Hanoï (VNA) - Accorder la priorité aux ressources pour la recherche, l'application et le transfert de la science et de la technologie pour diversifier les produits alimentaires afin d'assurer l'équilibre nutritionnel et la sécurité sanitaire des aliments dans l'alimentation des populations est l'un des objectifs à long terme énoncés dans la Résolution pour garantir la sécurité alimentaire nationale jusqu'en 2030 du gouvernement vietnamien.

Promulguée le 25 mars, la Résolution affirme que garantir la sécurité alimentaire nationale est une tâche à long terme et une préoccupation particulière dans les politiques de développement du Parti et de l'État.

Après plus de 10 ans (2009-2019) de mise en œuvre de la Conclusion N° 53-KL / TW du Bureau politique du Comité central du Parti du 10e mandat sur le projet "Sécurité alimentaire nationale jusqu'en 2020", le Vietnam a obtenu de nombreuses d'importantes réalisations, notamment la garantie ferme de la sécurité alimentaire nationale en toutes circonstances, contribuant à la stabilité socio-économique et au développement national, en particulier en cas de fluctuations à cause de la crise économique mondiale et de l'impact de la pandémie du COVID-19 et la participation aux chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales.

Selon la Résolution, la sécurité alimentaire nationale est une question importante pour le pays à court et à long terme. La conservation des rizières est nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire nationale, mais il faut veiller à garantir les moyens de subsistance et les revenus des riziculteurs. Le Vietnam doit associer la sécurité alimentaire à la sécurité de l'eau, à la protection de l'environnement écologique, à l'adaptation au changement climatique et au développement durable.

La Résolution met également l'accent sur l'importance d'assurer l'approvisionnement alimentaire, de garantir l'accès des populations à la nourriture et de garantir la sécurité sanitaire des aliments et les besoins nutritionnels.

Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, la Résolution propose des tâches et des solutions telles que: promotion de la restructuration de la production alimentaire ; investissement dans le développement des infrastructures au service de la production alimentaire ; renforcement de l'application et du transfert des sciences et des technologie dans la production, la conservation et la transformation des aliments ; amélioration de la qualité des ressources humaines ; réforme des politiques et mécanismes pour assurer la sécurité alimentaire nationale. -VNA