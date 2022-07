Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Il ne serait pas trop surprenant que l'épidémie de variole du singe apparaisse au Vietnam car le pays a rouvert ses portes. Il est nécessaire de préparer des scénarios pour faire face à l'invasion de l'épidémie.

C'est ce qu'a affirmé le docteur Eric Dziuban, directeur national du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis au Vietnam lors d'une réunion en ligne avec la presse pour fournir plus d'informations sur l'épidémie de variole du singe (monkeypox) ainsi que sur la coopération entre les États-Unis et le Vietnam dans la réponse à cette maladie.

Au 29 juillet, 21.148 cas de variole du singe ont été confirmés dans 78 pays. Selon Eric Dziuban, le Vietnam doit élaborer des plans afin de répondre à l'épidémie et de prévenir le risque de transmission communautaire.

Actuellement, certains pays ont mis en œuvre la vaccination contre la variole du singe et dans l'avenir, ce vaccin sera plus largement disponible. Le gouvernement américain et d'autres pays se coordonnent pour promouvoir la recherche et la production de vaccins de nouvelle génération afin de contrôler bientôt cette maladie à l'échelle mondiale. -VNA