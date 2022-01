Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - GLP vient de créer GLP Vietnam Development Partners I (GLP VDP I) au Vietnam, d'une valeur d'investissement totale de 1,1 milliard d’USD.



Le fonds a reçu l'engagement d'un groupe diversifié d'investisseurs issus de fonds de pension, de fonds souverains et de compagnies d'assurance d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient.



Parmi ceux-ci figurent de nouveaux investisseurs tels qu'APG Asset Management, le gestionnaire de patrimoine du fonds de pension néerlandais, et le fournisseur mondial d'assurances et de services financiers Manulife.



Ce fonds d'investissement se concentrera sur le développement d'installations logistiques modernes et respectueuses de l'environnement dans les zones périurbaines élargies de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville, à commencer par 6 projets d'une superficie totale de près de 900.000 m² et de nombreux projets potentiels de développement futur.

GLP est le leader mondial des investissements et du développement dans les domaines de la logistique, des infrastructures de données, des énergies renouvelables et des technologies associées. Le groupe gère actuellement un portefeuille d'actifs totalisant plus de 120 milliards d’USD dans les secteurs de l'immobilier et du capital-investissement.



GLP est entré sur le marché vietnamien en 2020 par le biais d'une joint-venture stratégique avec SLP (SEA Logistic Partners) - un opérateur et développeur d'infrastructures logistiques et industrielles.



Selon le rapport d'Agility sur l'indice logistique des marchés émergents 2021, le Vietnam figure parmi les 10 principaux marchés logistiques émergents avec un indice de 5,67 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7 % pour la période 2021-2026. - CPV/VNA