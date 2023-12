Les entreprises technologiques disposent d'un énorme potentiel de croissance à moyen et long termes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'industrie manufacturière de grande valeur du Vietnam devrait croître. Le gouvernement souhaite faire passer la part de la production dans l'économie de 25 % à 30 % d'ici 2030 en attirant davantage d'investissements dans ce secteur.



Le Vietnam a la possibilité de répondre à cette croissance grâce à une forte concentration sur la production électronique au Nord, tandis que le Sud offre un mélange de produits alimentaires, de biens de consommation et de l’électronique. C'est un constat de Cushman & Wakefield, l'une des plus grandes sociétés de services immobiliers au monde dans son récent rapport intitulé "Strength through diversification - Opportunities accross Asia Pacific".



Le bloc de l'ASEAN s'impose rapidement comme un pôle de croissance majeur dans la région Asie-Pacifique, attirant des niveaux sains d'investissements directs étrangers. Une grande partie de cette croissance est due au fait que les sociétés basées aux États-Unis et en Europe continuent de développer et de diversifier leurs opérations dans la région, même si les fabricants chinois continuent également d'étendre leur présence.



La région Nord du Vietnam, comme Hai Phong et Hanoï, a attiré de forts investissements de fabricants chinois et sud-coréens en raison de sa proximité ainsi que de sa forte connectivité géographiques aux niveaux régional et mondial. Toutefois, les entreprises investissent modestement plutôt que de transférer complètement leurs activités de production vers un autre pays.-VNA