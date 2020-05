Le litchi destiné à l'exportation. Photo:VNA

Hanoï (VNA) - Une conférence en ligne sur le commerce des produits agricoles, aquacoles et alimentaire entre le Vietnam et Singapour a été organisée vendredi par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Bureau commercial du Vietnam à Singapour et la Fédération manufacturière de Singapour (SMF).

Réunissant une centaine de délégués venus des organisations et entreprises des deux pays, cette conférence avait pour but d'aider les entreprises vietnamiennes à étudier le marché, à approcher les partenaires singapouriens pour présenter leurs produits.

Selon le chef du Département de la promotion du commerce, Vu Ba Phu, Singapour considère le Vietnam comme un marché clé, pour l'aider à compenser la pénurie de marchandises, notamment les produits agricoles, aquacoles, alimentaires, etc.

Cette conférence contribuait à aider les entreprises des deux pays à surmonter la période difficile en raison de l'épidémie de COVID-19 et à développer de manière durable les relations commerciales Vietnam-Singapour.

Soulignant le potentiel de coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays, Trân Thu Quynh, conseillère au commerce du Vietnam à Singapour a déclaré que les entreprises vietnamiennes devaient se préparer aux changements des tendances de consommation sur le marché singapourien. Elle a recommandé aux entreprises vietnamiennes de profiter des canaux de commerce électronique pour faire des affaires.

Pour renforcer les exportations des produits agricoles, sylvicoles, aquacoles et alimentaires du Vietnam vers Singapour, le Bureau commercial du Vietnam dans ce pays est toujours prêt à soutenir les entreprises vietnamiennes. -VNA