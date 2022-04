Compagnie mécanque de Dai Dung implantée à la ZI d'An Ha, district de Binh Chanh, à Hô Chi Minh-Ville. Photo d'illustration : VNA



Hanoi (VNA) - Les experts de certaines des plus grandes banques d'investissement au monde prévoient que le Vietnam figurera parmi les trois marchés à la croissance la plus rapide de la région en 2022, avec l'Indonésie et Singapour.

S'exprimant sur la chaîne CNBC, Desmond Loh, un responsable de JPMorgan Asset Management, a évalué le Vietnam comme un point positif ces dernières années en termes de rétablissement et de croissance économiques, soulignant que le pays était aussi l'une des rares économies mondiales à avoir connu une croissance pendant la pandémie.

Selon lui, l'Asie du Sud-Est est relativement à l'abri de la montée des tensions géopolitiques en Europe, car la Russie et l'Ukraine représentent moins de 1 % des exportations de la région. Cela fait de l'Asie du Sud-Est un "abri" face aux tensions géopolitiques. -VNA