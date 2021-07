Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Afin d'aider des entreprises industrielles et de l'industrie de soutien à améliorer leur capacité au niveau régional et mondial, il est nécessaire d'avoir une industrie manufacturière développée.

C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai lors d'une interview accordée à un reporter de l'Agence vietnamienne d'information sur l'industrie de soutien, l'une des industries prioritaires de l'État.



Le Vietnam doit développer son industrie manufacturière nationale pour aider les entreprises de l'industrie auxiliaire à devenir des fournisseurs, à participer aux chaînes d'approvisionnement des entreprises de production et d'assemblage de produits finals.

Il a également déclaré que l'État doit également créer des conditions aux entreprises de l'industrie auxiliaire d'avoir accès aux techniques et compétences de production de l'étranger pour améliorer leur capacité de fabrication.

En outre, l'État devrait allouer des ressources suffisamment importantes pour aider les entreprises manufacturières à atteindre les niveaux régional et international, et tirer pleinement parti des avantages offerts par les accords de libre-échange.

La résolution 115/NQ-CP fixe comme objectif que d'ici 2025, les entreprises vietnamiennes auront la capacité de produire des produits industriels de soutien hautement compétitifs, répondant à 45% des besoins essentiels de production et de consommation. D'ici 2030, les produits de l'industrie de soutien répondront à 70 % de la demande intérieure, représentant environ 14% de la valeur de la production industrielle.



Pour atteindre ces objectifs, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de se coordonner avec les ministères, branches, localités et les organisations concernés pour accélérer le processus d'achèvement des mécanismes et des politiques liés à l'industrie auxiliaire.



Ledit ministère continue également de renforcer la coopération internationale, en profitant du soutien des organisations internationales et d'autres pays pour améliorer la qualité des ressources humaines et la compétitivité des entreprises de l'industrie auxiliaire dans le pays.



Concernant les priorités de développement dans les temps à venir, le vice-ministre Do Thang Hai a déclaré qu'au cours de la période 2030 - 2045, le Vietnam se concentrera sur le développement de l'industrie des technologies de l'information et des télécommunications, la technologie numérique, l'automatisation, les biotechnologies, etc.



La résolution N° 23-NQ/TW du Bureau politique a également demandé de se concentrer sur sept groupes de politiques importants pour développer l'industrie manufacturière, dont la distribution spatiale et la restructuration industrielle ; le développement des industries prioritaires ; la création d'un environnement d'affaires et d'investissement favorable au développement industriel ; le développement des entreprises industrielles; le développement des ressources humaines industrielles; la politique scientifique et technologique pour le développement industriel; l'exploitation des ressources naturelles et minérales, la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique. -VNA