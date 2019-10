Daniel Dignard, conseiller en commerce international du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec l'Association vietnamienne des industries auxiliaires (VASI) a organisé mercredi dans la ville de Montréal, une rencontre d'affaires entre le Vietnam et la province du Québec pour chercher les opportunités de coopération notamment dans le secteur de l'industrie auxiliaire.

Elle avait pour but de créer une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes et canadiennes d'élargir leur marché et d'améliorer leur capacité de production.

Selon Daniel Dignard, conseiller en commerce international du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, le Vietnam est un nouveau marché en voie de développement. Lors de ces dix dernières années, les investisseurs considéraient le Vietnam comme une occasion pour faire des affaires.

Selon les prévisions, en 2019, le Vietnam continue de maintenir sa position de premier partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN et de 5e en Asie, après le Japon, la Chine, la République de Corée et Taïwan (Chine).

Lors des sept premiers mois de 2019, le Vietnam a exporté pour 2,212 milliards de dollars vers le Canada, soit une hausse de 32,69% en glissement annuel.

Nguyen Hong Duong, directeur adjoint du Département des marchés d'Europe et d'Amérique au ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le Vietnam avait la possibilité de coopérer avec le Canada dans les domaines tels que l'industrie automobile, le textile, la transformation alimentaire. -VNA