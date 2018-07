Hanoi, 27 juillet (VNA) - Le Vietnam a dépassé la Malaisie pour devenir le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN, a déclaré Hu Suojin, conseiller commercial de l'ambassade de Chine au Vietnam, lors d'une conférence de presse à Hanoi le 26 juillet.

A la porte frontière Tân Thanh. Photo : VNA



Selon lui, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont été estimés à environ 66 milliards de dollars au premier semestre 2018, avec un total mensuel moyen de commerce bilatéral dépassant les 10 milliards de dollars.



En juin, la valeur commerciale entre la Chine et le Vietnam a atteint 11,2 milliards de dollars, soit plus que la valeur de la Malaisie, avec 9,3 milliards de dollars.



La croissance de la valeur commerciale entre la Chine et le Vietnam a augmenté de 28,8% par rapport à la même période de l'année dernière, contre 15,5% de la valeur commerciale entre la Chine et la Malaisie.



Les taux de croissance annuels des exportations chinoises vers le Vietnam et des exportations vietnamiennes vers la Chine étaient respectivement de 23,5% et de 37,4%. En février, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand marché d'exportations du Vietnam.



En termes d'investissement, M. Hu Suojin a indiqué que l'afflux d'investissements chinois au Vietnam augmente parallèlement à la croissance des investissements chinois à l’étranger.



En 2017, l'investissement direct étranger (IDE) de la Chine au Vietnam a dépassé les 2,1 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé à ce jour.



Depuis le début de 2018, la Chine a investi 330 millions de dollars dans 163 nouveaux projets au Vietnam, se classant ainsi au 6ème rang des investisseurs étrangers dans le pays d'Asie du Sud-Est. - VNA