Photo d'illustration: VNA

Berlin (VNA) – Le Vietnam a dépassé le Bangladesh pour devenir le deuxième exportateur de vêtements au monde, a affirmé le 2 août le site allemand fashionunited.de en citant les dernières statistiques sur le commerce mondial en 2021 publiées par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

En 2020, les exportations vietnamiennes de vêtements ont augmenté de 6,4% avec une valeur de 29 milliards de dollars. Au cours des 10 dernières années, la part du Vietnam sur le marché mondial des exportations de vêtements a considérablement augmenté, alors que le taux de croissance du secteur de l'habillement au Bangladesh a été ramené de 6,8% à 6,3% en 2020.

Le Vietnam a dépassé le Bangladesh et se classe juste derrière la Chine qui occupait une part de marché de 31,6% (en baisse de 7 % en 2020), avec une valeur d'exportation de 142 milliards de dollars.

La production de vêtements au Bangladesh a fortement chuté durant la pandémie de COVID-19. De son côté, le Vietnam a cherché à diversifier sa production, non seulement la mode rapide, mais aussi les vêtements et accessoires milieu et haut de gamme.

En 2019, le Vietnam et l'Union européenne (UE) ont signé un accord de libre-échange (EVFTA), ce qui a également contribué à stimuler considérablement les exportations du Vietnam vers le marché de l’UE. Le taux de change entre le dong vietnamien et le dollar américain a peu de fluctuations lorsque le marché baisse. La vie sociopolitique au Vietnam est plus stable que dans des pays comme le Bangladesh et l'Inde. De plus, en raison de sa proximité avec la Chine, le Vietnam a un avantage de trouver des sources de matières premières et de machines pour la production. -VNA