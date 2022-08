Touristes sud-coréens visitant le vieux quartier de Hoi An, Quang Nam. Photo: Petrotimes

Hanoï (VNA) - Selon la principale plateforme de services de voyage en ligne Agoda, le Vietnam est en tête du classement des destinations touristiques les plus recherchées par les touristes sud-coréens pour l'été 2022.



En plus de l'attractivité des belles plages et de l'hospitalité des habitants locaux, le fait que de nombreux Sud-Coréens retournent au Vietnam pour travailler après une longue période d'interruption due à la pandémie est également l'une des raisons de la présence du Vietnam en tête de liste.



De plus, le Vietnam figure sur la liste des destinations que les touristes japonais, thaïlandais et malaisiens souhaitent visiter en été 2022.



Omri Morgenshtern, directeur d'Agoda, a déclaré: « Grâce à la politique d'entrée assouplie, le marché du tourisme international se redresse fortement cette année. De nombreuses personnes sont impatientes de voyager à l'étranger après une interruption de deux ans due à l'épidémie. Les données montrent que tout le monde profite de ses vacances pour pouvoir voyager vers des destinations à l'intérieur du pays et d'autres pays asiatiques. Nous sommes impatients de proposer les meilleures options de voyage sur le site Web et l'application Agoda en termes d'hébergement, de vols et d'autres excellentes options à mesure que les voyages continuent de se rétablir »./.-CPV/VNA