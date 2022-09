Hanoï (VNA) - 45% des investisseurs européens interrogés par l’Association des entreprises européennes au Vietnam (EuroCham) sont satisfaits ou très satisfaits des efforts consentis par le gouvernement pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), selon un dernier rapport publié par ladite association.



76% d’entre eux ont espéré pouvoir augmenter leurs investissements au Vietnam avant la fin du 3e trimestre.



«De nombreuses entreprises allemandes souhaitent augmenter leurs investissements en Asie et le Vietnam est une destination de prédilection pour lancer des projets d’investissements à long terme», indique Marko Walde, représentant en chef de la Chambre allemande d'Industrie et de Commerce au Vietnam.



Au cours des 8 premiers mois de 2022, les flux d’IDE au Vietnam ont atteint 12,8 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 10% en glissement annuel. Il s’agit d’un record, même avant la pandémie de Covid-19. Selon la banque d’investissement Maybank, la croissance des IDE au Vietnam est plus élevée que celle de la majorité des autres pays d’Asie du Sud-Est. Selon Brian Lee Shun Rong, économiste de ladite banque, le Vietnam a rapidement appliqué les nouvelles technologies et est devenu une étoile montante dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Le pays a un environnement d’affaires favorable, une stabilité politique, une cohérence dans les politiques de développement économique et promeut le libre-échange.-VOV/VNA