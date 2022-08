Hanoi (VNA) – Le Vietnam a exprimé jeudi 25 août son opposition à la publication par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) d’une carte sur sa page Web contenant la langue de boeuf, demandant de respecter sa souveraineté territoriale sur Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys)".

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA



Le Vietnam rejette la soi-disant "ligne à neuf pointillés" ainsi que les revendications maritimes qui sont contraires au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, a réaffirmé à la presse la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.



Le Vietnam considère que toutes les formes de propagande, de promotion et de publication de contenus et d’images portant atteinte à sa souveraineté sur les deux archipels de Hoàng Sa et Truong Sa ainsi qu’à ses droits souverains et à sa juridiction sur les eaux concernées de la Mer Orientale qui sont établies conformément à la CNUDM de 1982 sont nulles et non avenues, a-t-elle indiqué.

Le Vietnam exige que les pays et les organisations respectent sa souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa ainsi que sur les eaux concernées de la Mer Orientale, suppriment et modifient ces contenus inappropriés, a souligné la diplomate.

La porte-parole a fait savoir que de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève s’est entretenue avec le représentant de l’OMM sur cette affaire. – VNA