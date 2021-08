Des bateaux au port de Da Nang. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique donnée sous format virtuel le 5 août, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a donné des informations sur certaines activités diplomatiques du Vietnam dans les temps à venir et d’autres sujets intéressés par la presse.



À propos de l'annonce par la Chine d'exercices militaires dans une zone de la Mer Orientale, y compris l'archipel de Hoang Sa du Vietnam, Le Thi Thu Hang a réaffirmé que le Vietnam dispose suffisamment de preuves historiques et de bases juridiques pour affirmer sa souveraineté pour les archipels de Hoang Sa et Truong Sa conformément au droit international.



La conduite d'exercices militaires par la Chine dans la zone de l’archipel de Hoang Sa a violé la souveraineté du Vietnam pour cet archipel, allant à l'encontre de l'esprit de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), compliquant la situation, et n'est pas propice aux négociations en cours entre la Chine et l'ASEAN sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC), ainsi qu’au maintien de l’environnement pacifique, stable et coopératif en Mer Orientale, a-t-elle déclaré.



Le Vietnam demande à la Chine de respecter sa souveraineté pour l’archipel de Hoang Sa, d'arrêter et de ne pas commettre des violations similaires qui compliquent encore la situation en Mer Orientale, a-t-elle souligné.



S’agissant de la diplomatie vaccinale de grands pays dans la région Asie du Sud-Est, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que toutes les aides des pays, des partenaires et de la communauté internationale dans la lutte contre cette pandémie est précieuse et appréciée. Le Vietnam remercie et souhaite continuer à recevoir le soutien d'autres pays, des partenaires et organisations internationales dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.



Elle a annoncé par ailleurs que, dans le contexte de COVID-19 et de distanciation sociale, la cérémonie de levée du drapeau de l'ASEAN 2021 se tiendrait en ligne dimanche 8 août au matin. -VNA