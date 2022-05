Hanoi (VNA) - Le Vietnam a abandonné les exigences de test Covid-19 pour les visiteurs entrant dans le pays à partir du 15 mai, une décision qui devrait stimuler la reprise de l’industrie touristique du pays.

Touristes visitant l'île de Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang (Sud). Photo: VNA

Le président de Vietravel Holdings, Nguyên Quôc Ky, a déclaré que depuis lors, des vols réguliers et des forfaits vacances ainsi que des vols charters ont été réservés avec un taux d’occupation de plus de 90%.



Au milieu d’une demande aussi élevée, le mouvement "sans entraves" avant la haute saison créera une dynamique pour le secteur du tourisme, étant donné que la période représente 70% des revenus annuels des entreprises, a-t-il ajouté.



Le Dr Luong Hoài Nam, membre du Conseil consultatif du tourisme du Vietnam, a salué la décision en expliquant que les tests de dépistage du Covid-19 à l’étranger prennent du temps, alors que certains pays ont déjà supprimé cette exigence.



Cette décision permettra également aux Vietnamiens résidant à l’étranger et aux touristes étrangers de voyager plus facilement au Vietnam.