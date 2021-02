En 2020, le Vietnam a assumé avec succès complet et pragmatique le rôle de présidence de l'ASEAN. C'est le sommet de la victoire dans la politique extérieure multilatérale du PCV.

Ces 91 dernières années auront été marquées par une transformation totale du Vietnam et de sa. Autrefois colonisés et esclaves, les Vietnamiens sont devenus maîtres d’un pays indépendanant et libre.