Hanoi (VNA) - Le Vietnam défend résolument et persévéramment sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction en Mer Orientale tels qu’ils sont établis par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) par des moyens pacifiques fondés sur le droit international, a affirmé jeudi 25 juillet la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

La diplomate a fait cette déclaration en répondant à une question d’un journaliste sur les activités récentes du groupe de navires de recherche géologique chinois Haiyang Dizhi 8 violant la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam dans le sud de la Mer Orientale, qui appartient pleinement au Vietnam conformément à la CNUDM dont le Vietnam et la Chine sont membres.

Le Vietnam a plusieurs fois contacté la partie chinoise par différents canaux, remis des notes diplomatiques pour protester contre les violations commises par la Chine et demandé à la Chine de retirer immédiatement tous les navires de sa zone économique exclusive, a-t-elle fait savoir.

Les forces compétentes du Vietnam ont pris les mesures appropriées, a-t-elle indiqué, ajoutant que le maintien de la paix et de la stabilité ainsi que la garantie de la liberté de la navigation et du survol, l’observance de la loi et le respect de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction des nations comme énoncés dans la CNUDM sont les intérêts communs et les responsabilités des pays et de la communauté internationale.

Le Vietnam se félicite et est prêt à conjuguer ses efforts avec les pays et la communauté internationale pour atteindre l’objectif susmentionné de paix, de stabilité, de coopération et de développement de toutes les nations de la région et du monde, a souligné la porte-parole. – VNA