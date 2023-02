Hanoi (VNA) - Le Vietnam a exporté pour environ 1,1 milliard de dollars de contreplaqué en 2022, figurant parmi les 5 principaux marchés d'exportation dans le monde.



Selon le Centre du commerce international (ITC), depuis 2018, le Vietnam s'est classé parmi les 5 principaux marchés d'exportation de contreplaqué, avec un chiffre d'affaires passant de 774 millions en 2018 à 1,2 milliard en 2021 et 1,1 milliard en 2022.



Les États-Unis, la république de Corée, la Malaisie et le Japon sont les premiers débouchés pour le contreplaqué vietnamien.



Selon Vu Quang Huy, directeur de l'Association vietnamienne du contreplaqué, l'inflation élevée et la faible confiance des consommateurs ont poussé les deux principaux partenaires, États-Unis et République de Corée, à réduire leurs importations de contreplaqué à partir de juillet 2022. Et au troisième trimestre de 2022, tous les importateurs ont arrêté leurs commandes.



De plus, à la fin du troisième trimestre de 2022, la poursuite des messures antidumping du Département américain du commerce (DOC) a affecté les exportations nationales de contreplaqué vers ce marché. Ensuite, l'enquête du DOC sur les armoires de cuisine a eu un impact sur le contreplaqué, matériau principal de ce produit.



Selon les experts, la résilience du marché d'exportation du contreplaqué en 2023 dépendra de l'évolution de la situation économique mondiale, des segments de marché et de produits que les entreprises ciblent.



De nombreuses entreprises se tournent désormais vers la Malaisie, l'un des trois débouchés importants du contreplaqué vietnamien, se concentrant fortement sur le contreplaqué pelliculé pour la construction.



Le marché européen est également ciblé par les entreprises nationales car la production dans l'UE n'est que d'environ 3,5 millions de m3 / an. Le manque d'environ 2 millions de m3/an de ce marché en provenance de Russie en raison du conflit russo-ukrainien a ouvert des grandes opportunités pour les usines de contreplaqué du Vietnam. - CPV/VNA