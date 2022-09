L'ancienne ville de Hoi An sur le site allemand reisereporter.de . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le site allemand reisereporter.de a publié un article classant le Vietnam dans le top 10 plus belles destinations de voyage longue distance à découvrir pour les Allemands alors que l'hiver s'apprête à frapper à la porte de l'Europe.

Selon l'article, des trésors culturels et des paysages à couper le souffle, plus de 3.000 kilomètres de côtes, deux métropoles dynamiques et une nature diversifiée - c'est ce que le Vietnam possède.

Les touristes peuvent s'immerger dans la vie urbaine animée de la capitale Hanoï ou de Ho Chi Minh-Ville. Hoi An, capitale des lanternes au Vietnam, mérite également une visite.

Ils peuvent commencer un voyage à travers les rizières vertes sans fin ou dans les parcs nationaux du pays.

La baie d'Ha Long. Photo: VNA

Les vacanciers à la plage trouvent des stations balnéaires modernes et des boutiques de luxe à Nha Trang, ou une nature intacte sur l'île de Phu Quoc pour se détendre.

Située au Nord, la baie d'Ha Long possède de nombreux calcaires et petites îles dont certaines atteignent des centaines de mètres de haut.

Le col Hai Van divise le pays en deux zones, le Sud tropical et le Nord subtropical. Au Nord, il est plus frais et pleut plus fréquemment de novembre à mai alors qu’au Sud, il fait chaud toute l'année.

Outre le Vietnam, l'article recommande également aux Allemands d'"éviter l'hiver" au Chili, à Floride (États-Unis), à Cuba, au Maroc, au Mexique, au Panama, au Sri Lanka, à Tasmanie (Australie) et à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). -VNA