Visiteurs dans l'ancienne ville de Hoi An. Photo: Internet



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre vient de décider de créer un fonds pour le développement du tourisme appartenant à l'État.



Ce fonds relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme fonctionnera comme une société unipersonnelle à responsabilité limitée. Il sera utilisé pour les plans de construction, l'allocation de fonds aux activités de promotion du tourisme et le soutien à la croissance de ce secteur conformément à la loi, à la stratégie nationale et à la planification du développement.



Ce fonds, d’un capital statutaire de 300 milliards de dongs soit 12,9 millions de dollars, devrait être financé par le budget de l’État au cours des trois premières années.

Au début de ce mois, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé un projet de restructuration du tourisme pour en faire un secteur économique clé du pays. Ce projet vise un chiffre d’affaires touristique d’environ 45 milliards de dollars d'ici 2025. Selon ce projet, ce secteur contribuera à plus de 10% du produit intérieur brut national et créera 6 millions d'emplois, dont 2 millions d'emplois directs.

Le Vietnam souhaite également accueillir pendant la même période de temps 30 à 32 millions de visiteurs étrangers et plus de 130 millions de visiteurs nationaux.

Le système de produits touristiques devrait être façonné avec des produits uniques et variés à forte identité culturelle vietnamienne.



Le tourisme intelligent sera largement appliqué, et la compétitivité du tourisme vietnamien renforcée.

De janvier à novembre, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam est estimé à plus de 14,1 millions, en hausse de 21,3% par rapport à la même période de 2017.

L'objectif du tourisme vietnamien en 2018 est d'accueillir 15 à 16 millions de visiteurs étrangers. Le quatrième trimestre est la haute saison touristique des étrangers. Si aucun événement inhabituel ne se produit, 15,7 à 15,8 millions d'étrangers auront visité le pays cette année. –VNA